taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5065
Euro
6.3205
Altın
1282.825
Borsa
90894.35
Gram Altın
226.412

Güney Afrika'daki tren kazasında ölü sayısı arttı

Güney Afrika’nın idari başkenti Pretoria’da 2 trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselirken, 620 kişi yaralandı.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 10:31..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Güney Afrika’nın idari başkenti Pretoria’da bulunan Mountain View istasyonunda, dün iki tren çarpıştı.

4 ÖLÜ, 620 YARALI

Metrorail Sözcüsü Lillian Mofokeng, Mabopane kasabasından Pretoria’ya giderken kaza yapan iki trenin, toplamda 800 kişi taşıdığını söyledi. İki trenin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 620 kişi yaralandı.

Güney Afrika'daki tren kazasında ölü sayısı arttı

KABLO HIRSIZLARI VAR

Bölgeyi ziyaret eden Ulaştırma Bakanı Blade Nzimande, çok üzüldüğünü ifade etti. Nzimande, kablo hırsızlığının sinyalizasyon sisteminin arızalanmasına yol açtığını ve tren operasyonlarının yanlış haberleşmeye yol açan manuel yetkilendirmeye geçmesini zorladığını söyleyerek, “Güvenlik için bu kadar para harcamamıza rağmen hala kablo hırsızlarımız var." dedi.

Güney Afrika'daki tren kazasında ölü sayısı arttı

KAZANIN SEBEBİ BELİRLENECEK

Nzimande ayrıca, Güney Afrika Yolcu Demiryolu Ajansı (PRASA) ve ülkenin Demiryolu Güvenliği Düzenleyicisi'nden, birkaç gün içinde güvenlikle ilgili ne gibi önlemler alınacağına dair yanıt istedi.

Metrorail Sözcüsü Lillian Mofokeng yaptığı açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kazanın sebebinin belirleneceğini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Birleştiren İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir

Birleştiren İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir

50
ABD medyasında Bolton ziyareti

ABD medyasında Bolton ziyareti

70
İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

58
Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

74
Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

56
Ziynet Sali gitaristine aşık oldu

Ziynet Sali gitaristine aşık oldu

10
Can Yaman ameliyat oldu

Can Yaman ameliyat oldu

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir