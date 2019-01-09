Güney Afrika'daki tren kazasında ölü sayısı arttı

Güney Afrika’nın idari başkenti Pretoria’da bulunan Mountain View istasyonunda, dün iki tren çarpıştı.

4 ÖLÜ, 620 YARALI

Metrorail Sözcüsü Lillian Mofokeng, Mabopane kasabasından Pretoria’ya giderken kaza yapan iki trenin, toplamda 800 kişi taşıdığını söyledi. İki trenin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 620 kişi yaralandı.





KABLO HIRSIZLARI VAR

Bölgeyi ziyaret eden Ulaştırma Bakanı Blade Nzimande, çok üzüldüğünü ifade etti. Nzimande, kablo hırsızlığının sinyalizasyon sisteminin arızalanmasına yol açtığını ve tren operasyonlarının yanlış haberleşmeye yol açan manuel yetkilendirmeye geçmesini zorladığını söyleyerek, “Güvenlik için bu kadar para harcamamıza rağmen hala kablo hırsızlarımız var." dedi.





KAZANIN SEBEBİ BELİRLENECEK

Nzimande ayrıca, Güney Afrika Yolcu Demiryolu Ajansı (PRASA) ve ülkenin Demiryolu Güvenliği Düzenleyicisi'nden, birkaç gün içinde güvenlikle ilgili ne gibi önlemler alınacağına dair yanıt istedi.

Metrorail Sözcüsü Lillian Mofokeng yaptığı açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kazanın sebebinin belirleneceğini söyledi.