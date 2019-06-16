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Güney Amerika'da büyük çaplı elektrik kesintisi

Yaşanan elektrik kesintisinin çok büyük çapta olması herkesi şaşırttı.

AA | 16.06.2019 - 16:55..
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Arjantin'in en büyük elektrik dağıtım şirketlerinden olan Edesur'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin Arjantin ve Uruguay'ı enerjiden mahrum bıraktığı kaydedildi.

"İLK DEFA OLDU"

Şirketin sözcüsü Alejandra Martínez ise böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarına işaret etti.

AA'nın BBC'ye dayandırdığı haberine göre, Arjantin'de yerel saatle 07.00 sıralarında yaşanan kesintinin Brezilya ve Paraguay'ın bazı bölgelerini de etkilediği kaydedildi.

Güney Amerika'da büyük çaplı elektrik kesintisi

Kesintinin, elektrik bağlantı sistemlerinde ortaya çıkan arıza nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. İki ülkedeki kesintinin yaklaşık 50 milyon kişiyi olumsuz etkilediği bildirildi.

TRAFİK LAMBALARI BİLE ÇALIŞMIYOR

Bu arada, Arjantin'in bazı bölgelerinde halk, yerel seçim için oy kullanmaya hazırlanırken enerji kesintisiyle karşılaştı. Kesinti nedeniyle tren ve metro seferlerinin durduğu ve trafik lambalarının çalışmadığı vurgulandı.

Güney Amerika'da büyük çaplı elektrik kesintisi

Güney Amerika'da büyük çaplı elektrik kesintisi

Güney Amerika'da büyük çaplı elektrik kesintisi

Güney Amerika'da büyük çaplı elektrik kesintisi

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