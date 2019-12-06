Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

Belediyelerde gösterdiği başarılarla milletin iktidara taşıdığı AK Parti, bugünlerde skandal bir cezayla gündemde.

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, mesai bitiminin son dakikalarında belediyede bir ofise girdi.

Bu sırada içeride oturan belediye çalışanının kendisini görüp ayağa kalkmadığını fark eden Veysel İpekçi, belediye çalışanını tuvaletin önünde bir sandalyeye oturttu ve "Bundan sonra burada oturacaksın. Buradan geçen herkese selam verip ayağa kalkacasın." diye emir verdi.

İşsiz kalıp ekmeğinden olmamak için bu insanlık dışı ceza karşısında boyun eğen Enes Turan'a, diğer belediye çalışanları destek oldu.

Görüntülerin hızla yayılması tepkileri de beraberinde getirdi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, mesai arkadaşlarından özür diledi. Cezayı uygulayan Veysel İpekçi'nin istifasının alındığını duyurdu.

Bu kuru özür, tepkilerin önüne geçilemedi.

AK Parti'de siyaset yapan birçok isim dahil, yaşananlara tepkisiz kalmadı.

UTANÇ VERİCİ BİR UYGULAMA

Mehmet Metiner, "Davamız adına utanç verici bir uygulama, gereği acilen yapılmalı." dedi.

Şamil Tayyar ise, "Enes kardeşim, koca adam. Kaldır, eğme başını. Seni tuvalet önünde o sandalyeye mahkum edenler, toplumun vicdanına hapsoldular. Bilesin, seni seviyoruz." diye yaşananlara tepkisini dile getirdi.

Belediyede yaşanan skandal, parti teşkilatında da büyük ses getirdi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in özür dilemesini yeterli bulmayanlar, başkana istifa çağrıları yapmaya başladı.

Başkan Bünyamin Demir ile yardımcısı Veysel İpekçi'nin birçok ortak özelliği var.

Güngören Belediyesi’nde tepki çeken görüntüler VİDEO

İKİSİ DE TRABZONLU, İMAM HATİPTEN ARKADAŞ

Başkan Demir ve yardımcısı İpekçi, Trabzonlu.

Hemşehri olan iki isim, liseyi eğitimini de Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı.

Öte yandan; Veysel İpekçi'nin geçtiğimiz yıllarda Saadet Partisi'nde siyaset yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde birçok tweet'inin bulunduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAF: BÜNYAMİN DEMİR

FOTOĞRAF: VEYSEL İPEKÇİ