Günümüzde kullanılan 10 inanılmaz teknoloji

Son yıllarda teknoloji o kadar fazla ilerledi ki, önceden duysak inanamayacağımız birçok gelişme yaşanıyor. Son yıllara damgasını vuran bu teknolojiler gelecekte de bir hayli kullanılacağa benziyor. Gelin günümüzde kullanılan 10 çarpıcı teknolojiye birlikte göz atalım.

1. HÜCRE TEDAVİSİ VE NANOÇİP TEKNOLOJİSİ

Son zamanlarda, Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Tissue Nanotransfection (TNT) olarak adlandırdıkları giyilebilir bir teknoloji ürettiler. Bu teknolojinin organ yenilenmesi sağlayacağını söyleyen bilim insanları, gelecek için de umutlu konuştu.

Küçük bir çipi kolunuza entegre ettiğinizde, önceden programlanmış bir DNA kodu, küçük gözeneklerden geçerek çevresindeki hücreleri, hedeflenen enfeksiyonla savaşabilecek hücreler için programlıyor.

Bilim insanları bu teknolojiyi, hasarlı beyin ve organ dokularını yenilemek için kullanabileceklerine inanıyor. Zamanla daha da gelişebilecek bu teknoloji özellikle yaşlanmayı da engellemek için kullanılabilir.

2. AKILLI YÜZEN ÇİFTLİKLER VE YÜZEN BAHÇELER





Birleşmiş Milletler, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyara yaklaşacağını öngörüyor. Nüfus artışı nedeniyle gıda talebi de yaklaşık %70 oranında artacak. Ayrıca artan küresel ısınma ile birlikte birçok verimli toprak çöle dönüşecek.

Gelecekte tamamlanmış haliyle karşımıza çıkacak yüzen çiftlikler, yaklaşık 400 metreye yayılan ve birbirine bağlanmış modüllerden oluşuyor. Bu ileri teknoloji çiftlikleri tamamlandığında, 8 bin tondan fazla sebze ve bin 700 tondan fazla balık üretebilecek.

3. ÜÇ BOYUTLU BASKI YİYECEKLERİ

Bir restorana girdiniz ve garson size “Yemeklerinizi nasıl basmak istersiniz?” diye bir soru yöneltti. Gerçekten garip olmaz mı? Bilim insanları tarafından geliştirme aşamasında olan bu teknoloji, yemekleri 3 boyutlu baskı makinelerinde üretiyor.

Yıllarca süren araştırmalardan sonra, bilim insanları Oded Shoseyov ve Ido Braslavsky, insan bağırsağının kolayca sindirilebileceğini iddia ettikleri doğal bir elyaf olan nano-selülozu keşfetti. Bilim insanları, Nano-selüloz malzemelerini içeren kartuşlara, seçme proteinleri, antioksidanları, vitaminleri, takviyeleri, karbonhidratları ve yağları eklemeyi planlıyorlar. Ayrıca Nano-selüloz sıfır kalori içerdiğinden, kilo vermek isteyenler için de vazgeçilmez bir madde olacak gibi görünüyor.

3 boyutlu gıda teknolojisi, şu an için sadece hamur üretmek için geçerli olsa da, bilim insanları bu teknolojiyi kullanarak ilerde daha çok yemek çeşidi üretebileceklerini iddia ediyorlar.

4. AKILLI KALORİ TARAYICISI

Tüketici elektroniği devi Panasonic, havalı bir teknoloji cihazıyla karşımıza çıktı. Piyasadaki yüzlerce kalori cihazından farklı olan bu teknoloji, kızılötesi ışınları kullanarak bir besinin kalorisini 10 saniye gibi kısa bir sürede hesaplıyor.

Önceki kalori hesaplama teknolojilerine göre %20 daha fazla doğruluk oranı sunan cihaz, gelecekte sıklıkla kullanılacağa benziyor.

5. GEN TERAPİSİ 2.0

Genom dizilimi ve mühendisliğindeki teknolojik gelişmeler bir hayli arttı. Bilim insanları, kanserli hücreleri tespit edebilen nanoteknoloji tabanlı nanosensörler geliştirdiler. Tek bir insan kılından birkaç bin kat daha küçük olan bu ultra akıllı mikroskobik robotlar, şırınga kullanılarak insanların kan damarlarına entegre edilecek.

Kana karışacak bu teknoloji, insan vücudunu tarayarak enzimlerdeki kanserli tümörleri tespit etmek için kullanılabilecek. Böylece bu teknoloji sayesinde kanserle savaşmak daha kolay bir hale gelecek.

6. ÜÇ BOYUTLU BASKIDA ÜRETİLEN KAN DAMARLARI





Yayınlanan yeni bir çalışmaya göre bilim insanları, “vaskülerize karaciğer” dokusu için 3 boyutlu baskı tekniğini kullanarak kan damarları ürettiler ve bu baskı için jel bazlı bir mürekkep kullandılar.

Geliştirilmekte olan bu teknoloji, diğer nanoteknoloji sistemleriyle birleştiğinde, doktorların yakın gelecekte ilaçları doğrudan etkilenen dokulara uygulayabilecekleri, ilaçların karaciğere nasıl emildiğini gözlemleyebilecekleri ve üzerinde kapsamlı bir araştırma yapmak zorunda kalmadan bilinçli bir eylem gerçekleştirebilecekleri yeni bir sistem karşımıza çıkabilir.

7. GÜNEŞ KORUYUCU HAPI

Altı yıl önce, İngiliz bilim insanları Avustralya'da yeni bir buluş gerçekleştirdi. Geliştirilen haplar, cilt hücresi oksidasyonunun azaltılmasını ve güneş yanığı direncinin arttırılmasını sağlıyor. Geliştirilen her bir hap, 250 miligram üzüm çekirdeği, bir anti-enflamatuar ve ek olarak 6 miligram astaksantin içeriyor.

8. ORB UYKU KOMPLEKSİ





Birçok insan özelilkle stresli geçen günün akşamında uyku sorunları yaşıyor. Birçok farklı uykuya dalma yöntemi uygulasanız da bazen başarılı olamıyorsunuz. ORB Uyku Kompleksi, kullanıcıların uyku çağrısı yapması, uykuya dalması ve uykuda kalması için çoklu vitaminleri birleştiren bir kapsül teknolojisidir.

Bu kapsüller, vücudunuzu uyku hormonu olan melatonin üretmek için uyaran 16 milyondan fazla renk spektrumu kullanıyor. Ayrıca bu kapsüller, sizi sabah uyandırabilmek için güneş ışığını andıran birçok renk içeriyor.

9. KULAK İZLERİ





Michigan State Üniversitesi araştırmacıları, parmak izi korumalı aygıtınızı kırmanın ne kadar kolay olduğunu kanıtladıktan sonra, güvenlik için yeni yollar aranmaya başladı.

Yapılan araştırmalara göre, kulağınızın geometrisi o kadar benzersizdir ki, birçok güvenlik önleminde parmak izi yerine kullanılabilir.

10. ALKOL YAZILIMLI ARABALAR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, geçen yılın sonuna doğru, sürücünün emniyetli bir şekilde araç kullanmayacak kadar sarhoş olup olmadığını tespit edebilen ve arabaya entegre edilen bir teknoloji geliştirdi.

Direksiyona bağlanan bu yazılım, sürücünün parmaklarındaki akan kanı tarayıp, fazla alkol tespit ettiği takdirde arabayı kilitliyor ve sürücünün araba kullanmasını engelliyor.