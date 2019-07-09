Gurbetçiler için dövizli askerlik bedeli belli oldu

Bedelli askerlik uygulamasının yeni halini merakla bekleyen gurbetçiler, istediği rakamları göremedi.

Normal bedellide fiyatın iki katına çıkmasının ardından dövizli askerlikte de rakam belli oldu.

3 BİN EURO DAHA YÜKSEK

Geçtiğimiz yıl 2 bin euroya bedelli askerlikten yararlanan gurbetçiler, artık 5 bin 133 euro ödemek zorunda.

YAŞ SINIRI DÜŞTÜ

Gurbetçiler için dövizlik askerlik sisteminde yaş sınırı da değişti.

38 olan yaş sınırı, yeni düzenlemeyle birlikte 35'e indirildi.

Askerliğini 38 yaşına kadar erteleyenlerin bu hakkı devam edecek.

26 Haziran'dan sonra başvuranlar ise 35 yaşına kadar askere gitmek zorunda.

BEDEL DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıllarda 6 bin euro seviyesinde olan dövizli askerlik, dünyadaki Türk vatandaşlarının memleketleriyle bağlarının kopmaması için bin euroya indirilmişti.