taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7388
Euro
6.437
Altın
1392.73
Borsa
98695.44
Gram Altın
257.528

Gurbetçiler için dövizli askerlik bedeli belli oldu

Yapılan düzenlemeyle birlikte 2018 yılında 2 euro ödeyen gurbetçiler, askerlik için artık 5 bin 133 euro ödeyecek.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 08:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Gurbetçiler için dövizli askerlik bedeli belli oldu

Bedelli askerlik uygulamasının yeni halini merakla bekleyen gurbetçiler, istediği rakamları göremedi.

Normal bedellide fiyatın iki katına çıkmasının ardından dövizli askerlikte de rakam belli oldu.

3 BİN EURO DAHA YÜKSEK

Geçtiğimiz yıl 2 bin euroya bedelli askerlikten yararlanan gurbetçiler, artık 5 bin 133 euro ödemek zorunda.

YAŞ SINIRI DÜŞTÜ

Gurbetçiler için dövizlik askerlik sisteminde yaş sınırı da değişti.

38 olan yaş sınırı, yeni düzenlemeyle birlikte 35'e indirildi.

Askerliğini 38 yaşına kadar erteleyenlerin bu hakkı devam edecek.

26 Haziran'dan sonra başvuranlar ise 35 yaşına kadar askere gitmek zorunda.

BEDEL DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıllarda 6 bin euro seviyesinde olan dövizli askerlik, dünyadaki Türk vatandaşlarının memleketleriyle bağlarının kopmaması için bin euroya indirilmişti.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

144
Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Altay Bayındır Fenerbahçe'de

67
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

88
İstanbul'da 176 askere gözaltı

İstanbul'da 176 askere gözaltı

52
Adana'da polise bıçaklı saldırı

Adana'da polise bıçaklı saldırı

37
Domuz sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü

Domuz sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü

16
Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir