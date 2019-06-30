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Gurbetçiler tatil tercihini Türkiye'den yana kullanıyor

Avrupa'da yaşayan Türkler, yaz tatilini geçirmek için Türkiye'ye gelmeye başladı. Kapıkule'de uzun kuyruklar oluştu.

AA & Ensonhaber | 30.06.2019 - 15:17..
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Gurbetçiler tatil tercihini Türkiye'den yana kullanıyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları genellikle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.

3-4 GÜNLÜK YOLCULUK

İzinleri 6 ile 8 hafta arasında değişen yurt dışında yaşayan Türklerden uçak dışında kara yolunu tercih edenler, yüzlerce kilometreyi aşarak kimi 3 kimi 4 günde Türkiye'ye ayak basıyor.

Almanya'dan eşiyle gelen Zekiye Akkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatilini Ankara ve Trabzon'da geçireceğini söyledi.

Gurbetçiler tatil tercihini Türkiye'den yana kullanıyor

"ANKARA'YA ORADAN TRABZON"

Yollarda çok yorulduklarını fakat Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunun her şeye değer olduğunu ifade eden Akkoç, "Vatan özlemi bitmiyor, Ankara'ya gideceğiz, oradan Trabzon. Büyüklerimizle buluşacağız, hasret gidereceğiz. Yollar ne kadar yorucu olsa da vatan hasreti engel tanımıyor." dedi.

Gurbetçiler tatil tercihini Türkiye'den yana kullanıyor

VATAN HASRETİ HER ŞEYE DEĞER

Yaz tatilini Denizli'de geçirecek olan Burak Ünlü de her sene bu yol çilesini çektiklerini fakat vatana dönmenin her şeye değer olduğunu dile getirdi.

Bir süre kuyrukta bekleyen Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, işlemlerinin ardından Kapıkule'den giriş yaparak tatillerini geçirecekleri memleketlerine hareket etti.

Gurbetçiler tatil tercihini Türkiye'den yana kullanıyor

Gurbetçiler tatil tercihini Türkiye'den yana kullanıyor

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