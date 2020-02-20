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Gürcistan: Siber saldırılardan Rusya sorumlu

Gürcistan, 2018 yılında kamu kurumları ve medya kuruluşlarının internet sitelerine yönelik siber saldırılardan dolayı Rusya'yı suçladı.

AA | 20.02.2020 - 17:55..
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Geçtiğimiz yıl, Gürcistan'da kamu kurumları ve medya kuruluşlarına ait internet siteleri siber saldırıların hedefi olmuştu.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu.

RUSYA'YA SİBER SALDIRI SUÇLAMASI

Yapılan açıklamada, "Gürcü tarafın yürüttüğü soruşturmalar ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği sonucu siber saldırının, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlandığı ve uygulandığı öğrenildi." ifadeleri kullanıldı.

Gürcistan: Siber saldırılardan Rusya sorumlu

"HEDEF, GÜRCİSTAN'IN ULUSAL GÜVENLİĞİYDİ"

Siber saldırının amacının Gürcistan'ın ulusal güvenliği ve devlet kurumlarına zarar vermek olduğunu ifade edilen açıklamada, "Gürcistan, uluslararası hukuki ilkeler ve normlar ile Gürcistan'ın egemenliğini ihlal eden bu siber saldırıyı kınıyoruz." denildi.

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