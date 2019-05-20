Gürcistan’da ara seçimleri iktidar kazandı

Gürcistan’da halk; 8 kentin belediye meclisi üyelerini, 5 kentin belediye başkanını ve başkent Tiflis’in Mtatsminda ilçesi milletvekilini seçmek üzere pazar günü sandık başına gitti.

İKİNCİ TUR 13 HAZİRAN'DA

Sayımların ardından açıklama yapan Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK), seçimlerin yapıldığı tüm bölgelerde iktidar Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığını duyurdu. Ancak başkent Tiflis’in Mtatsminda ilçesindeki milletvekili seçiminde, hiçbir adayın yüzde 51’den fazla oy alamaması nedeniyle ikinci turun 13 Haziran’da yapılacağı duyuruldu.

Seçimlerde en fazla dikkati çeken, Türklerin yaşadığı Marneuli kenti ve eski First Lady Sandra Roelofs’un aday olduğu Zugdidi şehri oldu. Marneuli’de Gürcü Hayali Partisi'nin Türk adayı Zaur Darğallı oyların yüzde 78,68’ini alarak birinci olurken, Agil Mustafayev yüzde 11,49 ve Ahmet İmamkuliyev yüzde 7,54 oy aldı.

İKTİDAR PARTİSİ GALİP OLDU

Öte yandan Zugdidi kentinde Ulusal Birleşmiş Harekat Partisi'nden aday olan eski first lady Sandra Roelofs oyların yüzde 42,84’ini alarak, yüzde 54,18 oy alan rakibi Giorgi Şengelia’ya yenildi. Diğer şehirlerde de iktidar Gürcü Hayali Partisi seçimleri kazandı.

Gürcistan’daki ara seçimleri, 402 bin 091 seçmenin kayıtlı olduğu 410 sandıkta yapıldı. Seçimlerin 6 bin 139 gözlemci, 7 uluslararası kuruluştan 47 temsilci ve bin 917 medya çalışanı tarafından izlendiği öğrenildi.