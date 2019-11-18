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Gürcistan'da halk sokaklarda

Gürcistan'da toplanan binlerce kişi, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'ni protesto etmek üzere sokaklara çıktı.

AA | 18.11.2019 - 07:41..
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Gürcistan'da halk sokaklarda

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki parlamento binasının karşısında toplanan göstericiler, hükümete tepki gösterdi.

PARLAMENTO BİNASINI KUŞATTILAR

Göstericiler, hükümetin bir kez daha halka verdiği sözü tutmadığını ileri sürdü. Eyleme katılan muhalefet partilerinin liderleri de parlamentonun çalışmalarını boykot etti. Muhalif liderler, yaptıkları açıklamada, bugünden itibaren parlamentonun çalışmasını engellemek için hem parlamento binasını kuşatmaya başladıklarını hem de parlamento karşısında çadırlar kurduklarını söyledi.

ERKEN SEÇİM TALEP EDİYORLAR

Erken seçim yapılmasını talep eden eylemciler, söz konusu seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını istedi. Göstericiler, hükümetin birkaç ay önce ülkede genel seçimlerin artık nispi temsil sistemine göre yapılması yönünde söz verdiğini ancak 14 Kasım'da sözünü tutmayarak halka ihanet ettiğini savundu.

İKTİDAR SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, birkaç ay önce Tiflis'te düzenlenen hükümet karşıtı protestoların ardından seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını kabul etmişti. Ancak parti, 14 Kasım'da parlamentoda düzenlenen oylamada, nispi temsil sistemine destek vermedi. Bunun üzerine koalisyon hükümetinde yer alan 12 milletvekili istifa etti. Ülkede Gürcü Hayali Partisi ile Georgia Muhafazakar Partisi koalisyonu bulunuyor.

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