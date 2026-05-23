Gürsel Tekin: Özel ve Kılıçdaroğlu beraber çalışacak

Türk siyasetinde hareketli günler...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi.

CHP için verilen mutlak butlan kararının temelinde ise kurultayda delegelere para karşılığı kullandırılan oylar oldu.

Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti.

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNDÜ

Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

GÜRSEL TEKİN'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'den devam eden kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Tekin, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in birlikte çalışacaklarını belirtti.

Gürsel Tekin, CHP büyük kurultayının 7 ay sonra yapılacağını da öne sürdü.

"TÜRKİYE'NİN BEKLEDİĞİ TABLO"

Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik eden Gürsel Tekin, "Kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu ve Özel beraber çalışacaklar. Türkiye'nin beklediği tablo da buydu." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM"

"Benim için CHP önemli bir okuldur. Bizi tanımalarına rağmen hedef tahtası haline geldim. Hiçbir CHP'liye gönül koymuş değiliz.

Hiçbir yetkimizi kullanmayacağız. Sürekli kayyum dediniz ya, kayyum dediğiniz şey asla buraya kimse giremez.

"ÇOK KÖTÜLÜKLER GÖRDÜK"

Üstte eski genel başkanımızın ofisi var. Onun dışında bütün yöneticilerimizi oturacağı, bütün imkanları seferber ettik.

İcra yoluyla çeşitli araç gereçleri alın dediler, biz almayız dedik. Çünkü bizim için söz konusu olan CHP'dir. Çok kötülükler gördük, çok hakaretler, iftiralar gördük."