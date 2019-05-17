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Gurur Aydoğan nişan attı

Gurur Aydoğan ve Başak Güröz, üç ay sonra evleneceklerdi.

Haber Merkezi | 17.05.2019 - 12:01..
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2016 yılında hayatını kaybeden sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 3 ay sonra evleneceği nişanlısı Başak Güröz'den ayrıldı. Anlaşarak ayrıldıklarını söyleyen Aydoğan, açıklama yaptı.

İşte Gurur Aydoğan’ın açıklamalarından satır başları:

KONUŞTUK ANLAŞAMAYACAĞIMIZA KARAR VERDİK

"Nişanlımla ayrılmaya karar verdik. Konuştuk, anlaşamayacağımıza karar verdik. Saygı çerçevesinde de ayrıldık. Ayrılalı 10–15 gün oldu. Çok şükür ki öyle önemli bir sebep yok. Mantık çerçevesinde alınan bir karardı. İkimiz için de hayırlısı olsun. İkimizin de istediği bir karardı. Konuşup anlaşarak verdik bu kararı.

İKİ BUÇUK SENE PLAN YAPTIK

Şu anda şaşkınım biraz, iki buçuk sene boyunca bir plan yapıyorsunuz hayatınız, geleceği için…

Bizim evlenmemize 2 buçuk, üç ay vardı. Hayatta bunlar oluyor; evleniyorsun, boşanıyorsun, ayrılıyorsun…"

Gurur Aydoğan nişan attı

Gurur Aydoğan nişan attı

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