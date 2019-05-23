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Güvenlik uzmanları gözetleme cihazlarına karşı uyardı

Güvenlik araştırmacıları, kiralık odalarda kullanılan gözetleme kameralarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

AA | 23.05.2019 - 10:05..
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İnsanlar, kendi evlerinin dışında başka bir evde kaldığı zaman ister istemez tedirginlik yaşayabilir. Seyahat eden iş insanlarını, politikacıları, aktivistleri, gazetecileri ve daha birçok kişiyi hedef almak için kullanılan gözetleme kameraları bu tedirginliğin oluşmasındaki en büyük neden.

Güvenlik araştırmacıları seyahat eden tatilcilere, kiralık odalarda kullanılan gözetleme cihazları konusunda dikkatli olmalarını önerdi.

kamera

KAMERALAR SİZİ GÖZETLEYEBİLİR

Kaspersky Lab'dan yapılan açıklamaya göre, kiralık odalarda konaklayanları gözetlemek için gizli kameraların kullanılması son günlerde gündemi bir hayli meşgul etse de bu yöntemler güvenlik sektörü için aslında yeni değil.

Nisan ayında bir aile, İrlanda’da kiraladıkları bir evin oturma odasındaki yangın alarmına gizlenmiş kamera ile çekilen görüntülerinin canlı yayınlandığını keşfetti. Bu olay, son dönemde ortaya çıkan çok sayıda benzer vakadan yalnızca biriydi.

kamerqa

GÖZETLEME CİHAZLARI NASIL TESPİT EDİLİR?

Otel odanızda veya kiraladığınız dairede sizi gözetleyen bir gizli kamera veya mikrofon olup olmadığından emin olmak için araştırmacılar, yanınızda radyo frekans tarayıcı, LED ve kırmızı camdan oluşan küçük bir araç taşımayı öneriyor.

Bu araç, elektromanyetik dalga yayan kaynakları (çoğu kablosuz mikrofon ve kamera bunu yapar) arayarak gizli kameraları tespit etmenizi sağlayabilir. Kameraların lensleri, ışığı diğer yüzeylere göre çok daha belirgin bir şekilde yansıtıyor. Bu nedenle, LED ışığı kameranın üzerine tutup kırmızı camdan baktığınızda parlak kırmızı bir nokta görülür.

gizli kamera

Gizli kablolu mikrofonlardan kaçınmak için arka planda gürültü yapmak gerekebilir. Musluktan akan su sesi veya Noisli gibi hizmetleri kullanarak elde edilebilecek arka plan sesleri sayesinde neredeyse tüm gizli ses kayıtlarını engellenebilir.

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