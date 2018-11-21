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Güvenpark patlaması davasında karar

Güvenpark patlaması davasında sanıklardan biri 37 kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

AA | 21.11.2018 - 13:22..
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erdoğan

Güvenpark patlaması saldırısıyla ilgili görülen davada, Sanık Mehmet Veysi Dolaşan hakkında 36 kişiyi öldürmek suçundan 37 defa ağırlaştırılmış müebbet 342 defa öldürmeye teşebbüs suçundan 342 defa 30 yıl hapis cezası verildi.

16 YIL HAPİS

Ayrıca TCK 302 maddesi gereği sanıklar Mehmet Veysi Dolaşan, Azametin Karakoç ve Sebahattın Karakoç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve TCK 174 gereği 16 yıl hapis 200 bin TL adli para cezası verildi.

1 sanık 314/2 gereği üyelikten 10 yıl 6 ay 1 sanık üyelikten 9 yıl 1 sanık 6415 sayılı kanuna muhalefetten 8 yıl hapis 2 sanık propaganda suçundan 3’er yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

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