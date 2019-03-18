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Güzide Duran: Heyecanlanmam gerek

Eşi Adnan Aksoy'un işleri nedeniyle bir süredir Amerika'da olan eski manken Güzide Duran'ın, motivasyonu heyecan..

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 09:16..
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Güzide Duran: Heyecanlanmam gerek

Amerika’da 5 yıl geçiren Güzide Duran, açıklamalarda bulundu.

"BİLMİYORUZ NE YAPARIZ"

Duran, “Amerika’ya dönecek misiniz?” sorusuna “Amerika’ya gidip geliyoruz. Çocuklar da burayı çok özlemişti. Gider miyiz, kalır mıyız bilmiyorum.” dedi.

İş teklifleri geldiğini dile getiren Duran, “Bir TV teklifi gelmişti. Ama beni heyecanlandırması gerekiyor.” diye konuştu.

"BU ALGI BENİ SİNİR EDİYOR"

Eski manken, “Eşiniz sizi destekler mi?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “O algı beni çok sinir ediyor. Ben yeter ki bir şeyi gerçekten çok isteyeyim. Defileye de çıktım, TV programı da yaptım evliliğim sürecinde.”

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