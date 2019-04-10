Hacı Sabancı sevgilisiyle romantik tatilde

Yaptığı jestlerle sevgilisi Nazlı Kayı’nın ayağını sürekli yerden kesen Hacı Sabancı, kural bozmadı.

İş insanı, sevgilisini ABD’de, 7 bin 500 dolarlık okyanus manzaralı odasında romantik bir tatile çıkardı.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Kaliforniya’nın en lüks otellerinden olan Montage Laguna Beach'i tercih eden işadamı, Nazlı Kayı'yla okyanus manzaralı odalardan birinde konakladı.

Günlüğü 7 bin 500 dolar (yaklaşık 42 bin TL) olan odada aşkıyla tatilin keyfini çıkartan Sabancı, önceki gün de Los Angeles Lakers ile Utah Jazz arasında oynanan NBA maçını izledi.