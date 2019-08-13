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Hacılar şeytan taşladı

Hac görevini tamamlayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinde Cemerat'ta "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.

AA | 13.08.2019 - 15:08..
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Hacılar şeytan taşladı

Kurban Bayramı arifesinde Arafat vakfesinin ardından akşam saatlerinde Müzdelife'ye giderek vakfeye duran, buradan da yürüyerek Cemerat'a geçen ve "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi. Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkan Müslümanlar hacı olmuştu.

BAYRAMIN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNÜ ŞEYTAN TAŞLANIYOR

Kutsal topraklarda bulunan ve 80 bini Türk kafilelerinden oluşan 3 milyon civarındaki hacı, bayramın ikinci ve üçüncü gününde ise şeytan taşlamayı sürdürdü.

Otellerinden kafileler halinde Cemerat bölgesindeki şeytan taşlama alanına yürüyerek giden hacılar, görevlilerin yönlendirdiği bölgeden taşlama alanına geçti.

Hacılar, ikinci ve üçüncü gün Cemerat'ta sırayla "küçük, orta ve büyük şeytan"a Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları yedişer taş attı. Hacıların üçüncü gün şeytan taşlaması sürüyor.

Hacılar, tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okuyor, dua ediyor.

Hacılar şeytan taşladı

MEDİNE'YE GİDECEKLER

Önce Mekke'ye gelen hacılar yarından itibaren kafileler halinde Medine'ye gitmeye başlayacak.

Kutsal topraklara Medine'den giriş yapan bazı kafileler ise bu hafta Mekke'ye veda ederek, Cidde'den hava yoluyla memleketlerine dönecek.

Hacılar şeytan taşladı

Hacılar şeytan taşladı

Hacılar şeytan taşladı VİDEO

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