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Hadise: Adriana Lima’yı taklit etmedim

Hadise, Almanya konserinde giydiği kıyfetini eleştirenlere cevap verdi.

Haber Merkezi | 29.07.2019 - 11:05..
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Hadise: Adriana Lima’yı taklit etmedim

Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Hadise, geçen hafta Almanya’da giydiği sahne kostümünü daha önce Adriana Lima’nın giymesi hakkında konuştu.

"TAKLİT ETMEM"

Soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, Almanya konserinde giydiği iddialı sahne kıyafeti hakkında konuştu. Kostümün, daha önce Adriana Lima’nın Victoria’s Secret defilesinde giydiği ortaya çıkınca eleştirilen şarkıcı, “Ben o kıyafet için kendi tasarımım demedim. Adriana Lima’yı da taklit etmedim. O kıyafeti kendi vücuduma göre şekillendirdim ve swarovski taşlarla süsledim.” diye konuştu.

"HANDE'YE KÜS DEĞİLİM"

Hande Yener’le barıştığı haberleri hakkında da konuşan Hadise, “Ben Hande Yener’le küsmedim ki barışayım. Biz kadın sanatçılar olarak hepimiz, büyük ekiplerle çalışıyoruz. Ben hepimizin başarılı olduğuna inanıyorum ve bütün kadın sanatçıların arkasındayım.” dedi.

Hadise: Adriana Lima’yı taklit etmedim

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