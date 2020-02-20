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Hadise, davayı kaybetti

Hadise, ablasını, kendi ismi üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve dava açmıştı.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 12:46..
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Giydiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Hadise’nin menajerliğini, geçtiğimiz seneye kadar ablası Hülya Açıkgöz üstleniyordu. Ancak geçtiğimiz sene, iki kardeş arasında ipler koptu. Ablasıyla çalışmayı sonlandıran ünlü şarkıcı, konserlerinden kliplerine kadar sahne arkasında birlikte çalıştığı ablasını, üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş arasında ipler gerilmişti.

HÜLYA YALANLAMIŞTI

Hülya Açıkgöz ise iddialarını yalanlamış, kardeşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmasını da “Adı üstünde benim profilim. İstediğim fotoğrafları siler eklerim. Doğru değil mi? Ruhen yeni bir sayfaya ihtiyaç vardı sanırım. Büyük bir şey aranmasın arkasında.” sözleriyle açıklamıştı.

ABLASINA DAVA AÇTI

Yıllardır ablasıyla birlikte çalışan Hadise, “hadise.com” internet sitesini ablası menajerliğini yaptığı sırada almıştı. İki kardeşin arasındaki kavga ve birlikte çalışmayı bırakması, bir domain savaşını başlattı. Uzun bir süredir domain adresini geri almaya çalışan Hadise, sorunu ablasıyla çözemeyince olayı mahkemeye taşıdı. 3 Kasım 2004 senesinde kaydedilen hadise.com adresi için ünlü şarkıcı, 2 Aralık 2019 tarihinde Belçika’daki ablasına dava açtı.

DAVAYI KAYBETTİ

Hadise‘nin geçtiğimiz senenin sonlarına doğru başlayan domain davası, ünlü şarkıcının beklediği gibi sonuçlanmadı. 2012 yılında hadise.com domainini, Hadise’nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz, 30 bin dolar ödeyerek satın almıştı. Hadise, 2017 33908 numarasıyla Türkiye’de marka tescili bulunmasına rağmen davayı kaybetti.

Hadise, davayı kaybetti

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