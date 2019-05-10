Hadise dondurma şirketinden 2 milyon istedi

Ünlü şarkıcı Hadise, yaza hızlı giriş yapmak için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz dönemlerde içecek, giyim ve mobilya firmalarının reklam yüzü olan Hadise'ye bir dondurma firmasının reklamında oynaması için teklif geldi.

FİYATI DUYUNCA MASADAN KALKTILAR

Firma sahipleri ile masaya oturan şarkıcı, 2 milyon gibi dudak uçuklatan bir rakam istedi. Rakamı duyan dondurma firması sahipleri ise teklifi geri çekti.

HENÜZ NETLİK YOK

Fiyatta herhangi bir indirime gitmeyen Hadise'nin, reklamda oynayıp oymayacağı ise henüz belli değil.