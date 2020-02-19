Hadise, Kaan Yıldırım'ın ailesiyle tanıştı

Şarkıcı Hadise, 'Hekimoğlu' dizisinde doktor 'Mehmet Ali'yi oynayan Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı. İddialara göre, bu ilişkinin temeli 4 ay önce atıldı.

SEDA BAKAN TANIŞTIRDI

Sevgilileri, Hadise’nin yakın arkadaşı, oyuncu Seda Bakan tanıştırdı. Hadise ile Kaan Yıldırım’ın aileleri de tanıştı. Kaan’ın ailesi, Hadise’yi çok sevdi.

"BİRİ OLSA DA SÖYLEMEM"

Hadise, geçtiğimiz günlerde “Yalnızlıktan sıkıldınız mı?” sorusuna “Kim diyor yalnız olduğumu? Biri olsa da söylemem.” diye cevap vermişti.

Çiftin aşkını, Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek ele verdi. Hadise’nin, Benek ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’da paylaşması takipçilerinin gözünden kaçmadı.