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Hadise konserinde sitem etti

Giydiği kostümlerine eleştiri yapılmasına sinirlenen ünlü şarkıcı, "Annem bana 'Kızım onu giyme çok ayıp' demedi" diye konuştu.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 14:01..
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Son olarak yılbaşı gecesi sahne aldığı kostümü ağır eleştiriler alan ünlü şarkıcı Hadise, kendini savundu.

TWITTER PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Twitter hesabından Hz. Mevlana'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline." sözünü paylaşan Hadise, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir." şeklinde bir yorum bırakmıştı.

Hadise konserinde sitem etti

KONSERDE SİTEM ETTİ

Bu sözlerin ardından hem destek hem de tepki alan Hadise, bu kez konserinden cevap verdi.

Hadise: Annem bana kızım onu giyme çok ayıp demedi İZLE

"ANNEM AYIP DEMEDİ"

Şarkı arasında konuşan Hadise, "Annem bana ne zaman susmam gerektiğini öğretti. Haddimi bilmemi öğretti. 'Kızım onu giyme çok ayıp' demedi, demez de." ifadelerini kullandı.

Hadise konserinde sitem etti

Hadise konserinde sitem etti

Hadise konserinde sitem etti

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