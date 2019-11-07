taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7433
Euro
6.3686
Altın
1486.91
Borsa
102409.63
Gram Altın
274.843
Bitcoin
53290.65

Hadise'den Aslı Enver açıklaması

Ünlü şarkıcı Hadise, çok eleştirilen Murat Boz paylaşımı hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 07.11.2019 - 11:35..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver'in ayrılığının ardından gözler yine Hadise'ye çevrildi. Hadise, her yaptığı ve paylaştığı şeyin Aslı Enver ve Murat Boz ayrılığına yorumlanmasına cevap verdi.

Hadise'den Aslı Enver açıklaması

"ÇOK CAN SIKICI"

Hadise, "Bu soruya cevap bile vermeyeceğim bu saygısızlık... Biz dostuz ve bunu yıllardır söylüyoruz. Bu saatten sonra bu konuların hala konuşuluyor olması çok can sıkıcı. Aslı'yı da çok seviyorum Murat'ı da. Ve onların özel hayatını kameraların önünde konuşmam." diyerek tüm dedikodulara ateş püskürdü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

179
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

473
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

252
Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

312
Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

403
Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

88
Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir