Hadise'den Aslı Enver açıklaması

Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver'in ayrılığının ardından gözler yine Hadise'ye çevrildi. Hadise, her yaptığı ve paylaştığı şeyin Aslı Enver ve Murat Boz ayrılığına yorumlanmasına cevap verdi.

"ÇOK CAN SIKICI"

Hadise, "Bu soruya cevap bile vermeyeceğim bu saygısızlık... Biz dostuz ve bunu yıllardır söylüyoruz. Bu saatten sonra bu konuların hala konuşuluyor olması çok can sıkıcı. Aslı'yı da çok seviyorum Murat'ı da. Ve onların özel hayatını kameraların önünde konuşmam." diyerek tüm dedikodulara ateş püskürdü.