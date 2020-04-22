Hadise'den makyajsız paylaşım

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya ve hayranlarını habersiz bırakmamaya devam ediyor.

Her yaptığı paylaşımı günlerce konuşulan şarkıcı, bu kez mutfağında çektiği bir fotoğrafı sevenlerinin beğenisine sundu.

MAKYAJSIZ PAYLAŞTI

"Kurabiye canavarı" notuyla makyajsız ve spor halini gözler önüne seren Hadise'ye, binlerce beğeni yağdı.

SPOR YARADI

Spor sonrası tatlı ihtiyacını gidermek için şu sıralar kurabiyeye saran Hadise'nin fit hali de gözden kaçmadı.