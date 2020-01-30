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Hadise'nin güzellik sırları

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi için önemli olan 5 güzellik sırrını paylaştı.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 10:15..
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hadise, bir derginin şubat sayısına kapak oldu.

Şarkıcı Hadise, günlük hayatında mutlaka uygıladığı 5 güzellik sırlarını şöyle sıraladı:

- Her gün en az 8, en çok 10 kilometre yürüyorum.

- Dans ediyorum, yoga ve pilates yaparak zinde kalıyorum.

- Her sabah aç karnına 1 adet hurma yiyorum.

- Gün içinde badem, fındık fıstık, ceviz ve muz olmazsa olmazım.

- Ayda bir ödem masajı yaptırıyorum.

PARASI KIYAFETE GİDİYOR

O Ses Türkiye’de giydiği İtalyan ve Fransız marka kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise’nin, her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı merak konusuydu. ‘Hadise elbiseleri programdan sonra iade ediyor’ deniliyordu. Pop yıldızının, son 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri aldığı ortaya çıkmıştı.

Hadise'nin güzellik sırları

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