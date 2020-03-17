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Hadise'nin koronavirüs zararı büyük

Koronadan dolayı 9 konseri iptal olan Hadise'nin, zararı 1 milyon TL'yi buldu.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 13:00..
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Hadise'nin koronavirüs zararı büyük

Dünyada her geçen gün etkisini artıran koronavirüs, can almaya devam ediyor...

Virüsün görülmediği yer hemen hemen kalmazken vakaların ve ölümlerin görüldüğü ülkeler, ekonomi anlamında sert darbe yedi...

HADİSE'NİN ZARARI 1 MİLYON TL

Türkiye'de şu ana kadar koronadan 47 vaka görülürken, İçişleri Bakanlığı da virüsün yayılmaması için birtakım önlemler aldı.

Bu önlemler arasında toplu eğlence mekanlarının kapatılması ve konserlerin iptali var. Koronadan dolayı konserlerin ertelenmesi, ünlü isimlere kaybettirdi.

Bu isimlerden biri de Hadise...

Hadise, vereceği konserleri iptal etmek durumunda kaldı. 9 konseri iptal olan şarkıcının, ekonomik olarak büyük zarara uğradığı öğrenildi. Hadise'nin maddi olarak kaybı ise 1 milyon TL'yi buldu.

Hadise'nin koronavirüs zararı büyük

Hadise'nin koronavirüs zararı büyük

Hadise'nin koronavirüs zararı büyük

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