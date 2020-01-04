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Hadise'nin yılbaşı kostümü olay oldu

Mayo trendine devam eden ünlü şarkıcı, bu kez eleştirileri yanıtsız bırakmadı.

Haber Merkezi | 04.01.2020 - 15:46..
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2020'ye girerken, ünlü sanatçıların sahne performansları kadar giydikleri kostümler de çok konuşuldu.

Onlardan biri cesur paylaşımları ile dikkat çeken şarkıcı Hadise oldu...

BEYAZ MAYOSU OLAY OLDU

Yılbaşı gecesi beyaz bir mayo tercih eden ünlü şarkıcı, genel olarak beğeni alırken; bazı eleştiri oklarının hedefine de konuldu.

Hadise'nin yılbaşı kostümü olay oldu

BU KEZ KARŞILIK VERDİ

Hadise, kostümünün fazla cesur olduğunu ve abartı olduğunu söyleyen bazı takipçilerine bu kez cevap verdi.

Hadise'nin yılbaşı kostümü olay oldu

"EDEBİ KIYAFETLE ÖLÇENE CAHİL DENİR"

Hz. Mevlana'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline." sözünü paylaşan Hadise, bir de üstüne "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir." şeklinde bir yorum bıraktı.

Hadise'nin yılbaşı kostümü olay oldu

YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının Twitter üzerinden yaptığı paylaşım, kısa sürede onlarca yorum aldı.

Hadise'nin yılbaşı kostümü olay oldu

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