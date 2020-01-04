Hadise'nin yılbaşı kostümü olay oldu

2020'ye girerken, ünlü sanatçıların sahne performansları kadar giydikleri kostümler de çok konuşuldu.

Onlardan biri cesur paylaşımları ile dikkat çeken şarkıcı Hadise oldu...

BEYAZ MAYOSU OLAY OLDU

Yılbaşı gecesi beyaz bir mayo tercih eden ünlü şarkıcı, genel olarak beğeni alırken; bazı eleştiri oklarının hedefine de konuldu.

BU KEZ KARŞILIK VERDİ

Hadise, kostümünün fazla cesur olduğunu ve abartı olduğunu söyleyen bazı takipçilerine bu kez cevap verdi.

"EDEBİ KIYAFETLE ÖLÇENE CAHİL DENİR"

Hz. Mevlana'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline." sözünü paylaşan Hadise, bir de üstüne "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir." şeklinde bir yorum bıraktı.





YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının Twitter üzerinden yaptığı paylaşım, kısa sürede onlarca yorum aldı.



