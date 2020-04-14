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Hadise'yi patent kararı üzdü

Popçu Hadise, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı Tanınmış Marka başvurusu reddedilince, karara itiraz etti.

Haber Merkezi |
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Hadise'yi patent kararı üzdü

Ünlü şarkıcı Hadise, dünyaca ünlü markalarla anılmak adına, geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu’na Tanınmış Marka başvurusu yaptı.

KABUL EDİLMEDİ

Daha önce ‘By Hadise’ ve ‘Hadise’ markalarının isim tescilini, ayakkabıcılık sektörü, tekstil ve medya dahil birçok alanda yaptıran şarkıcıya, kuruldan ret kararı çıktı.

Marka vekili aracılığıyla itirazda bulunan Hadise'nin, “Benim ismim tanınmış bir marka. Bunun tescil edilmemesini anlamıyorum.” sözleriyle, serzenişte bulunduğu öğrenildi.

Bu işten vazgeçmeyen şarkıcı, Türkiye ve Belçika’da yapmış olduğu çalışmaları kurula göndererek, yeni kararın olumlu yönde çıkmasını bekliyor.

Hadise'yi patent kararı üzdü

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