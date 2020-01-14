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Haftalarca süren kanser tedavisini 1 saniyeye indiren yöntem

Bilim insanları, haftalarca süren kanser tedavisinde alınan radyasyon miktarını saniyeler içinde vücuda verebilen yeni bir yol geliştirdi.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 15:04..
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Kanseri; cerrahi, kemoterapi ve radyasyon terapisi yoluyla tedavi etmek yapabileceğiniz en iyi şeydir. Ancak kanser karşısında, bütün bu yöntemler bile zaman zaman çaresiz kalabiliyor.

Söz konusu tedavi yöntemlerinin sonuçlarını görmek için haftalarca veya aylarca beklemeniz gerekebiliyor. Ayrıca radyasyon nedeniyle bazı sağlıklı hücreler bile tedavi esnasında hasar alabiliyor.

HAFTALAR SÜREN TEDAVİYİ SANİYELER İÇİNDE YAPAN YÖNTEM

Pensilvanya Üniversitesi Abramson Kanser Merkezi'ndeki bilim insanları, aylarca süren tedavi yöntemini saniyeler içinde uygulayabilen yeni bir yöntem geliştirdi. Geliştirilen FLASH  isimli radyoterapi yöntemiyle, hastaların haftalarca aldığı radyasyon miktarı saniyeler içinde vücuda verilebiliyor.

radyasyn

Normalde kanser hücrelerini radyasyon ve çeşitli ilaçlarla öldürmek oldukça kolaydır. Ancak genellikle bazı tümörler vücutta çok iyi gizlendiğinden, tedavi sırasında sağlıklı hücrelerin de hasar almasına neden olur.

Bilim insanlarının geliştirdiği FLASH radyoterapi yönteminde ise kanserli hücrelere verilen zarar aynı kalırken, sağlıklı hücrelere verilen zarar ise en aza iniyor.

ELEKTRONLAR YERİNE PROTONLAR KULLANILIYOR

FLASH radyoterapi yönteminin en önemli özelliği, elektronlar yerine protonları kullanmasıdır. Elektronlar vücuda derinlemesine nüfuz etmez ve bu nedenle yalnızca cilt kanseri gibi hastalıkların tedavisinde işe yararlar.

Ancak bilim insanları yeni yöntemde, elektronların yerine vücudun daha derinliklerine inebilen protonları kullanıyor. Bu nedenle birçok kanser türü FLASH yöntemi ile tedavi edilebilir duruma geliyor.

Haftalarca süren kanser tedavisini 1 saniyeye indiren yöntem

FARELERDE DENENDİ

FLASH yöntemi, pankreatik yan tümörleri olan fareler üzerinde gerçekleştirildi. Şaşırtıcı bir şekilde yöntem, kanserin düzenli radyasyon terapisi kadar etkili bir şekilde büyümesini engelledi ve sağlıklı hücrelerin kaybını azalttı.

Ayrıca normal radyasyon tedavisinde ortaya çıkan bazı yan etkiler, yeni yöntemle tamamen ortadan kalktı.

Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni yöntemi insanlar üzerinde uygulayabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

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Haftalarca süren kanser tedavisini 1 saniyeye indiren yöntem

Haftalarca süren kanser tedavisini 1 saniyeye indiren yöntem

Haftalarca süren kanser tedavisini 1 saniyeye indiren yöntem

Haftalarca süren kanser tedavisini 1 saniyeye indiren yöntemHaftalarca süren kanser tedavisini 1 saniyeye indiren yöntem

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