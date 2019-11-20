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Haftanin bölgesinde 10 terörist öldürüldü

Pençe-3 Harekatı kapsamında düzenlenen hava destekli operasyonda 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin ağır silahı ve akaryakıtları da imha edildi.

AA | 20.11.2019 - 09:04..
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Haftanin bölgesinde 10 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında, Haftanin bölgesine hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Sınırdaki karakolları hedef alan 10 PKK’lı terörist öldürüldü.

Teröristlerin ağır silah mühimmatı ve akaryakıtı da imha edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da operasyonu Twitter hesabından duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK’lı terörist beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

Haftanin bölgesinde 10 terörist öldürüldü

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