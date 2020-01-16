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Hafter ateşkesi sürdürmeyi hazır

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya'daki çatışmaların sona erdirecek ateşkes için Hafter'in hazır olduğunu açıkladı.

AA | 16.01.2020 - 17:33..
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Hafter ateşkesi sürdürmeyi hazır

13 Ocak Pazartesi günü Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Rus heyeti ve Libya’daki taraflar arasında ateşkes için Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Rus heyeti ise; Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabah saatlerinde Moskova’yı terk etmişti.

HAFTER ATEŞKESİ SÜRDÜRECEK

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'da Hafter'in ateşkes anlaşmasına uymaya hazır olduğunu açıkladı.

Hafter ateşkesi sürdürmeyi hazır

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