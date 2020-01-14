Hafter, BAE ile saldırı için hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Türk ve Rus heyetlerinin, Libya'da kalıcı ateşkes için dün Moskova'da bir görüşme ayarladı.

Görüşmede Türk ve Rus heyetleriyle birlikte Libyalı tarafları temsilen meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libyalı darbeci asker Halife Hafter de yer aldı.

Görüşme sonrası Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamamış; Hafter ise ateşkes teklifini düşünmek için 2 gün süre istemişti.





HAFTER MİLİSLERİ SALDIRI İÇİN TOPLANIYOR

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar, Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplandığını duyurdu.

Bu süreçte Hafter'e yardım için BAE yardıma devam ediyor...

BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştı.











