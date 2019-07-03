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Hafter güçleri göçmen merkezini vurdu: En az 40 ölü

Türkiye'ye yönelik tehditler savuran Hafter güçleri, Trablus'ta göçmenleri hedef almasıyla haber oldu.

İHA | 03.07.2019 - 09:19..
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Libya'da Hafter güçlerine ait uçaklar, başkent Trablus'ta göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezini bombaladı.

80 GÖÇMEN YARALI

Libya ambulans ve acil sağlık servisine göre, Hafter güçlerinin Tagora güvenlik merkezini hedef alması sonucu en az 40 Afrikalı göçmen hayatını kaybederken, 80 göçmen de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Hafter güçleri göçmen merkezini vurdu: En az 40 ölü

TRABLUS'A SALDIRI BAŞLATTILAR

Libya'nın doğusundaki Hafter güçleri, pazartesi günü başkent Trablus'a yoğun hava saldırıları düzenleyeceğini açıklamıştı. Hafter 4 Nisan'da, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmıştı.

Hafter güçleri göçmen merkezini vurdu: En az 40 ölü

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