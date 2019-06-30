Libya Türklere ait dükkanları kapatmaya başladı

1 Bakan Akar Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine yanıt verdi Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Akara, "Hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak" dedi.

2 Gram altın yılın ilk yarısında yüzde 20 kazandırdı Uzmanlar, yılın ikinci yarısında da gram altının yüksek oranda kazandırabileceğini söylüyor.

3 Ayder Yaylası'nda salıncak çirkinliği Ücretli olarak sallanmaya ve fotoğraf çekmeye izin verilen salıncakların sayısı giderek arttı ve çirkin bir görüntü oluşturdu.

4 Trabzon'da demir yalayan adam türkü söyledi 900 derecede kızdırılan demiri yalayan İlhan Kınay'ın amacı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek.

5 Sivas'ta yanlış kapı 1 yıl kaybettirdi DGS'ye girmek için gelen adaylar, sınav binasına girmek için yanlış kapıya yönelince saniyeler ile sınava giremediler.

6 Emniyet Küçükçekmece'deki taciz iddiasını yalanladı 12 yaşındaki kıza taciz söylentisi sonrası mahalleli, sokağa dökülmüştü. İstanbul Emniyeti konuya açıklık getirdi.