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Libya Türklere ait dükkanları kapatmaya başladı

Darbeci Halife Hafter grubunun Türkiye'ye yönelik tehditlerinden sonra ülkedeki bazı Türk dükkanları kapatıldı.

Haber Merkezi | 30.06.2019 - 13:51..
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Libya'da Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalar gündeme oturdu.

Darbeci General Hafrer'e bağlı militanların sözcüsü Ahmet el Mismari, Türkiye'nin Libya'nın topraklarını işgal ettiğini savundu.

Türk gemilerini ve uçaklarını düşman olarak göreceklerini dile getiren küstah general, Türk vatandaşlarının da tutuklanacağını söylemişti.

TÜRKLER İŞLETİYOR DİYE...

Darbecilerin bu küstah tehditlerinin ardından harekete geçildi.

3 yıl önce Türk bayrağının yakıldığı El-Beyza şehrinde Türklere ait lokantalar tek tek kapatıldı.

Libya Türklere ait dükkanları kapatmaya başladı

Libya Türklere ait dükkanları kapatmaya başladı

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