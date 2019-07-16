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Hafter güçleri hastaneye saldırdı: 3 ölü

Libya'da Hafter güçleri, başkent Trablus'ta bir hastaneyi bombaladı.

AA | 16.07.2019 - 14:15..
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Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin, başkent Trablus'taki bir sahra hastanesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü.

HASTANE SALDIRILARI ARTIYOR

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonuna ait internet sitesinden yapılan açıklamada, Hafter güçlerine bağlı uçakların, Trablus'un güneyindeki Es-Sevani bölgesinde bulunan bir sahra hastanesini vurduğu belirtildi.

Hafter güçleri hastaneye saldırdı: 3 ölü

Saldırıda ilk belirlemelere göre sağlık personelinden 3 kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu aktarılan açıklamada, "Hafter güçlerinin, sağlık ekipleri ve hastaneleri hedef almaya devam ettiği" ifade edildi.

Açıklamada, yaralıların sayısı ve sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

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