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Hafter'in sözcüsü, korona şüphesiyle karantinada

Darbeci Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, salgına yakalandığı şüphesiyle karantinaya alındı.

AA | 18.03.2020 - 09:23..
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Koronavirüs salgını, darbeci Hafter'e bağlı birliklere de sıçradı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

MISIR ZİYARETİ SONRASI KARANTİNA

Dubai merkezli El-Arabiya televizyonu, Mismari'nin Mısır ziyareti sonrası koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını "son dakika" koduyla duyurdu.

Hafter'in sözcüsü, korona şüphesiyle karantinada

Ahmed el-Mismari

MİSMARİ DOĞRULADI

Mismari de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğruladı. Mısır ziyareti sırasında kendisine eşlik eden heyetle 2 hafta karantina altında kalacaklarını belirten Mismari, bu süreçte gelişmeleri takip edeceğini ve gerekirse görüntülü açıklama yapacağını ifade etti.

Hafter milislerinin sözcüsü Mismari, geçen hafta beraberindeki heyetle Mısır'da bir dizi temaslarda bulunmuştu.

Hafter'in sözcüsü, korona şüphesiyle karantinada

Darbeci Hafter

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