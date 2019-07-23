Hakan Atilla, Türkiye'ye geliyor

Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii çıkışı yaptı

Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir

1 Mersin'de komşu kavgası kanlı bitti Aynı mahallede yaşayan iki komşunun arasında çıkan ve yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada bir kişi, bıçaklanarak yaralandı.

2 Yaralı domuz için vatandaşlar seferber oldu Ayağından yaralanıp hareket edemez halde olan bir domuzu vatandaşlar kendi imkanlarıyla veterinere götürdü.

3 New York metrosunu sel bastı Son günlerde sıcak hava dalgasının etkili olduğu ABD'de aşırı sıcaklarını etkisini kaybetmeye başlaması ile New York'un çeşitli bölgelerinde sel baskınları meydana geldi.

4 ABD'deki kuzu güzellik yarışmasında doping krizi Güzellik yarışmasına katılan kuzunun sahibinin, hayvana daha güçlü ve güzel görünmesi için yasaklı madde enjekte ettiği ortaya çıktı.

5 Muğla'da 1535 şişe sahte içki bulundu: 1 gözaltı Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 1535 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

6 Emniyette terfiler açıklandı Emniyet Teşkilatında bin 843 personel, bir üst rütbeye terfi ettirildi.