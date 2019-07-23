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Hakan Atilla, Türkiye'ye geliyor

Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere, ABD'de tutulduğu gözaltı merkezinden havalimanına transfer edildi.

AA | 23.07.2019 - 21:18..
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Hakan Atilla, Türkiye'ye geliyor

ABD'de Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, hakkında verilen 32 aylık hapis cezasını tamamladı.

ABD'deki İran yaptırımları davası kapsamında tutuklanan Mehmet Hakan Atilla, 27 Mart 2017'de New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

TÜRKİYE YOLUNDA

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla, cezasını tamamladı ve Pensilvanya'daki cezaevinden çıkartıldı. Bugün tutulduğu gözaltı merkezinden Türkiye'ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi.

Hakan Atilla, Türkiye'ye geliyor

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