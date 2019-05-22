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Hakan Çalhanoğlu: Güzel kızımız için teşekkür ederim

Evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutlayan Hakan ve Sinem Çalhanoğlu'ndan, mutluluk pozu geldi.

Detay Haber | 22.05.2019 - 10:00..
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İtalya’nın Milan takımında oynayan ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2 sene önce gerçekleştirilen bir düğünle çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile dünyaevine girmişti.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ

Sinem-Hakan Çalhanoğlu çifti, ihanet iddialarının ardından boşanma kararı almış, ayrılık haberlerinin ardından Sinem Gündoğdu’nun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile boşanma aşamasında olduğu 6 aylık hamile eşi Sinem Çalhanoğlu, 3,5 ay sonra barışmıştı.

Hakan Çalhanoğlu: Güzel kızımız için teşekkür ederim

MUTLU ANLAR

İkilinin, evliliklerindeki kötü günler adeta geride kaldı. Evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kızlarıyla birlikte kutlayan çift, o mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"KIZIMIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Kutlama anının bir karesini hayranlarının beğenisine sunan Hakan Çalhanoğlu, "9 yıllık birliktelik ve 2 yıl evlilik. Mutlu yıl dönümleri. Hayatımın en büyük hediyesi, güzel kızımız Liya için teşekkür ederim." şeklinde bir mesaj paylaştı.

Hakan Çalhanoğlu: Güzel kızımız için teşekkür ederim

Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı binlerce beğeni alırken, genel olarak 'Maşallah' yorumları yapıldı.

"KOŞULSUZ AŞK"

Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kızı Liya ile bir pozunu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Koşulsuz aşk" notuyla paylaşmıştı.

Hakan Çalhanoğlu: Güzel kızımız için teşekkür ederim

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