Hakan Çalhanoğlu, Ozan Kabak ve İsmail Yüksek, Avustralya maçı öncesi konuştu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında karşılaşacağı Avustralya müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hakan Çalhanoğlu, Ozan Kabak ve İsmail Yüksek, antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HAKAN: EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK

"Evet, herkesin beklediği an tabii ki, özellikle bizim. O günü çok bekledik. Artık başlıyoruz inşallah" ifadelerini kullanan Hakan Çalhanoğlu, hazırlık sürecinin iyi geçtiğini, dört gözle yarını beklediklerini dile getirdi.

Çalhanoğlu​​​​​​​, Arizona'dan sonra Vancouver'daki havaya da çabuk alıştıklarını belirterek, "Tabii ki sıcaklık var, buna alıştık. Hiç bahane bulmadan oyunumuzu oynamak istiyoruz. Sonuçta her ülke bu sıcaklıkta oynayacak, adapte olması gerekiyor. Biz de en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp, inşallah, maçı kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"HİÇBİR RAKİBİ KÜÇÜMSEMİYORUZ"

Avustralya maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

“Rakiplere tabii ki de saygımız sonsuzdur. Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Onların fiziksel bir takım olduğunu da biliyoruz, analizimizi yaptık. Duran toplarda özellikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bizim takım daha yetenekli, daha çabuk bir takımız, dinamik bir takımız. O yüzden biz de kendi gücümüzü ortaya koyacağız.”

Çalhanoğlu, "Avustralya takımından Aziz Eraltay'ın, 'Türkiye'ye göre daha deneyimli bir takımız ve bu avantajımız' yönünde açıklaması oldu. Bu açıklamayı gördünüz mü? Yorumunuz nedir?" sorusuna, "Evet, onu gördüm. Bizim takımda üst seviyede oynayan futbolcular var. Dediğim gibi, hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Maça yüzde yüz hazır çıkacağız. Tabii ki kulağımıza geldi o röportajlar. Bizim için daha iyi öyle olması, zaten takım hırslı" yanıtını verdi.

"Kaptanlık sana ekstra yük yüklüyor mu?" sorusunu da cevaplandıran Çalhanoğlu, "Yok, yüklemiyor. Tabii ki bir yandan da gururluyum. Takım arkadaşlarıma her zaman teşekkür ediyorum bu konuda, bana her konuda yardımcı oluyorlar. Tabii, hepimiz için ilk Dünya Kupası. Avrupa Şampiyonası'nda o tecrübeyi yaptık. İnşallah bu turnuvada iki yıl önceki turnuvadan daha iyi ülkemizi temsil ederiz" ifadelerini kullandı.

Çalhanoğlu, "Takımda sakat oyuncular vardı, durumları nasıl?" sorusuna, "Hepsi iyi, hepsi hazır" yanıtını verdi.

"Dünya Kupası'nda kaç maç oynarız?" sorusu üzerine Çalhanoğlu, "İnşallah finale kadar. Hedefimiz o" dedi.

"AMACIMIZ ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK"

Çalhanoğlu, yabancı taraftarların da Türk milli takımını artık takip ettiğinin hatırlatması üzerine, "Tabii ki bizi mutlu ediyor. Sonuçta herkes bizim iyi bir takım olduğumuzu görüyor, biliyor. Oyuncuları tanıyorlar. Bizim için tabii ki önemli, demek ki iyi yoldayız. Bizi orada karşılayan Türk taraftarlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum, bizi yalnız bırakmadılar. Bu turnuvada da öyle olacak, eminim bizi yalnız bırakmayacaklar. Amacımız sadece ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bize yakışanı yapmak ve Türkiye'yi daha da ön plana sokmak" değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya'ya karşı mücadele eden Inter'den takım arkadaşı Akanji ile görüştüğünü belirten Çalhanoğlu, Akanji'den Avustralya hakkında bazı bilgiler aldığını dile getirdi.

Avustralya'nın fizik gücü yüksek bir takım olduğunu vurgulayan Çalhanoğlu, "Sonuçta zor olacak, zor bir maç olacak. Bunun farkındayız ama bizim de kendi yeteneğimizi, kendi gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Ben olayım, Arda olsun, hiç fark etmez. Takım arkadaşlarımın hepsi iyi ve hazır" şeklinde konuştu.

OZAN: MAÇ İÇİN HAZIR OLACAĞIZ

Heyecanlı olduklarını belirterek maça çok iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Ozan Kabak, "Bugün son antrenmanımızı yapıyoruz. Bizi burada kimse yalnız bırakmadı, çok güzel bir destek var, çok güzel karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum. Maç için hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

Avustralya maçına her anlamda iyi hazırlandıklarının altını çizen Kabak, şunları kaydetti:

“Avustralya'yı analiz etmek için zamanımız oldu, ezberledik diyebiliriz. Fiziksel olarak güçlü bir rakip, başka bir kıtadalar önceden izleme şansımız olmadı ama hocamız çok iyi bir analiz çıkardı. Bize Avustralya'yı ezberletti. Şu an sadece Avustralya'yı izledik, analiz ettik, diğer takımlar için sayfayı açmadık. O yüzden şu an Avustralya'ya karşı bilgi sahibiyiz.”

Kabak, "Alman Ligi'nde Hoffenheim ile bu sezon çok gol attın. Dünya Kupası'nda da senden gol görecek miyiz?" sorusuna, "Kim gol atmak istemez, ben de tabii ki isterim. Öncelikli hedefimiz tabii ki defans olarak gol yememek, inşallah ondan sonra nasip olur" yanıtını verdi.

Teknik direktör Montella'nın her oyuncuyla özel olarak ilgilendiğini aktaran Kabak, "Hocamız oynayanlara pozisyon icabı farklı taktikler de veriyor. Benden ne istediğini söylemek doğru olmaz ama hoca herkesle güzel bir şekilde ilgileniyor" diyerek şöyle konuştu:

“Turnuvalarda, modern futbolda defans yapmak zorunlu bir şey. Takım halinde defans yapmalıyız. Gol yememek çok önemli, özellikle turnuva özelinde gol yemeden kazanmak, hatta berabere kalabilmek. Bence gol yemeden maçları tamamlamak çok önemli bir etkiye sahip olacak. 2019’dan beri milli takımdayım, 7 seneyi geçti. Milli takımda forma giymek başlı başına gurur, birçok maç oynadım ilk kez dünya kupası oynuyorum. Milli takım bana çok şey kattı, ben de inşallah milli takıma bir şeyler katarım.”