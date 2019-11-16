taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3503
Altın
1466.93
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.869
Bitcoin
48622.57

Hakan Fidan MİT çalışanlarıyla sinemaya gitti

Hakan Fidan ve MİT çalışanları, toplu olarak Ankara'da bir salonda Amerikan yapımı aksiyon filmini izledi.

Haber Merkezi | 16.11.2019 - 16:52..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Hakan Fidan MİT çalışanlarıyla sinemaya gitti

Türkiye'nin son yıllarda terör örgütlerine karşı düzenlediği başarılı operasyonlarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) katkısı tartışılmaz.

Terör örgütlerine yönelik yurt içinde ve yurt dışında MİT'in sağladığı bilgilerle büyük operasyonlar düzenlendi.

Gizliliğin esas olduğu teşkilatın tepesindeki isim de her zaman merak edildi: Hakan Fidan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı üst düzey görüşmelerde her zaman yanında bulunan Hakan Fidan, Ankara'da MİT çalışanlarıyla birlikte sinemaya gitti.

Bu bilgiyi Milliyet gazetesi yazarı Abdullah Karakuş, köşesine taşıdı.

Karakuş, MİT Başkanı Hakan Fidan ve MİT çalışanlarının birlikte John Wick 3 filmini izlediğini yazdı.

Hakan Fidan MİT çalışanlarıyla sinemaya gitti

AKSİYON DOLU AMERİKAN FİLMİ

Amerikan yapımı olan aksiyon filmi John Wick'in başrolünde Keanu Reeves var.

Filmde, gizli bir suikastçı birliğinden atılan John Wick'in, ölümü karşılığında ödülü almak için peşine düşen suikastçılara karşı verdiği mücadele konu ediliyor.

Hakan Fidan MİT çalışanlarıyla sinemaya gitti

 

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk'e benzetilen kişiler arasında çekişme var

Atatürk'e benzetilen kişiler arasında çekişme var

394
EYP döşeyen teröristler etkisiz hale getirildi

EYP döşeyen teröristler etkisiz hale getirildi

243
Başörtülü kızlara saldıran kadın gülerek adliyeye gitti

Başörtülü kızlara saldıran kadın gülerek adliyeye gitti

854
Cami enkazı altında kalan mühendis vefat etti

Cami enkazı altında kalan mühendis vefat etti

95
Bayburt'ta caminin geleceğini sandık belirledi

Bayburt'ta caminin geleceğini sandık belirledi

75
Avustralyalı model hamile olduğu doğumda anladı

Avustralyalı model hamile olduğu doğumda anladı

100
Putin Türkiye'ye geliyor

Putin Türkiye'ye geliyor

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir