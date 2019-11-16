Hakan Fidan MİT çalışanlarıyla sinemaya gitti

Türkiye'nin son yıllarda terör örgütlerine karşı düzenlediği başarılı operasyonlarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) katkısı tartışılmaz.

Terör örgütlerine yönelik yurt içinde ve yurt dışında MİT'in sağladığı bilgilerle büyük operasyonlar düzenlendi.

Gizliliğin esas olduğu teşkilatın tepesindeki isim de her zaman merak edildi: Hakan Fidan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı üst düzey görüşmelerde her zaman yanında bulunan Hakan Fidan, Ankara'da MİT çalışanlarıyla birlikte sinemaya gitti.

Bu bilgiyi Milliyet gazetesi yazarı Abdullah Karakuş, köşesine taşıdı.

Karakuş, MİT Başkanı Hakan Fidan ve MİT çalışanlarının birlikte John Wick 3 filmini izlediğini yazdı.

AKSİYON DOLU AMERİKAN FİLMİ

Amerikan yapımı olan aksiyon filmi John Wick'in başrolünde Keanu Reeves var.

Filmde, gizli bir suikastçı birliğinden atılan John Wick'in, ölümü karşılığında ödülü almak için peşine düşen suikastçılara karşı verdiği mücadele konu ediliyor.