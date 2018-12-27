Hakan Peker: Ölünce unutulmak istiyorum

2019 yılında yeni albüm çıkarmaya hazırlanan Hakan Peker, çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Hakan Peker'in açıklamalrından ara başlıklar...

"Ben bu sene albüm yapıyorum. Bütün şarkılarıma klip çekmek istiyorum. 2 yıl sürecek. Bolca konser verip 2 yıl sonra bir daha albüm yapmamak… Bu son albüm.

"YAŞAM MÜZİKTEN İBARET DEĞİL"

Ölene kadar müzik yapayım, sahnede öleyim şeyim yok benim. Her şeyin bir sonu var. Yaşam müzikten ibaret değil. 17 albüm çıkardım, binlerce konser verdim. Kendime çiftlik kurmak istiyorum. Sade bir hayat hayalim var.

"UNUTULMAK İSTİYORUM"

Ben unutulma hakkımı kullanmak istiyorum. Öldükten sonra olan bütün şarkılarımı silsinler. Bana Hakan Peker gecesi yapmalarını istemem mesela…Öldükten sonra olur ya ‘anma gecesi’ falan, istemiyorum vasiyetimdir."