Hakan Peker'den Tarkan'a gönderme

Kariyerine 1980'lerin başında dansçı olarak başlayan Hakan Peker, 1989'da 'Bir Efsane' şarkısıyla müziğe iddialı bir giriş yapmıştı.

VASİYETİ HAZIR

29 yılda 17 albüme imza atan Peker ''Bir daha albüm yapmayacağım. Kendime zaman ayıracağım. Unutulma hakkımı kullanmak istiyorum. Öldükten sonra şarkılarım silinsin. Bana anma gecesi de yapmasınlar'' sözleriyle vasiyetini açıklamıştı. Hakan Peker’in bu açıklaması üzerine sosyal medya harekete geçti.

Peker'in 1991'de çıkardığı, 'Hey Corç/Versene borç/ Olmaz Maykıl bende de yok' sözleriyle dillere marş olan şarkısı ti'ye alındı.

Sinirlenen şarkıcı açıklama yaparken Tarkan'a da laf attı: ''Şarkımın hafızalarda onarılamaz yaralar açtığını söyleyerek aşağılıyorsunuz. Ancak aynı dönemde çıkan Tarkan'ın 'Kıl Oldum Abi' isimli sanat eserini hatırlamamanız manidar'' dedi. Tarkan'ın bu şarkısı 1992'de yayınlanmıştı.