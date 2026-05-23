Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın teklifine cevap geldi

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada seçimlerde rakibi Hakan Safi'ye çağrıda bulunmuştu.

Yıldırım, "Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde birlik olalım. Hep beraber şampiyon olalım! Bu seneye hep beraber damga vuralım, bu herkese çağrımdır." ifadelerini kullanmıştı.

AZİZ YILDIRIM'A CEVAP VERDİ

Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yönetim kurulunu tanıttığı basın toplantısında Yıldırım'a cevap verdi.

Safi, geçmiş döneme ilişkin eleştirilerde bulundu.

"KEŞKE BU ÇAĞRIYI 2018'DEN BERİ YAPSAYDINIZ"

Hakan Safi'nin konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“"Bu soruyu 2018’den beri keşke Sayın Başkan'a sorsaydınız. Bu kardeşiniz Galatasaray maçı öncesi mevcut yönetime destek oldu. Fenerbahçe sevgisi, başkan olsan da olmasan da hep üst akıldır. Her yerde destek olur, her yerde seversin. Sevgili Başkanım keşke 2018’den beri bu çağrıyı her gün yapsaydı. O günden beri desteğini yapmayan, bana neden destek olmadı, elimi sıkmadı. Kişinin kendine yaptığı ayıbı kimse yapamaz."”