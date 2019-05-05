Hakkari ve Azez'de 4 şehidimizin haberi ailelerine ulaştı

Halep kentine bağlı Azez ilçesi Melkiye kırsalında PKK/YPG'li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir(35), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Yüzbaşı Özdemir'in Konya'nın Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi Şinasi Sokak'ta annesinin yaşadığı eve acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, anne Kezban Özdemir'e oğlunun şehadet haberini verdi. Şehit Özdemir'in evli ve bir kızı olduğu belirtildi.

Şehit Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in babaevinde yas VİDEO



ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Piyade Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in acı haberi, Ankara Çankaya'da oturan eşine de verildi. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri görevlilerden şehit haberini alan eşi, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu binaya, Türk bayrakları asıldı. Cenaze evinin önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. Şehidin yakınları ve komşuları, başsağlığı ziyaretinde bulundu. Şehit Piyade Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in, yarın öğlen Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

KONYA'YA 2. ŞEHİT HABERİ

Hakkari'deki üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış’ın Konya’nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi’ndeki baba ocağına askeri yetkililer gitti. Evde bulunan anne Gönül ve baba Memiş Barış’a acı haber verildi. Şehit Ethem Barış’ın nişanlı olduğu Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Şehit Er Ethem Barış'ın babaevinde yas var VİDEO



AFYONKARAHİSAR'DA ŞEHİT YASI

Şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un acı haberi, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı belirtilen Servet Akkuş'un şehadet haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Evli ve 3 aylık bir çocuğu bulunan Şehit Servet Akkuş'un eşi ve çocuğu ile anne ve babasının Çalışlar köyünde oturduğu belirtildi.

Şehit er Servet Akkuş'un babaevine Türk bayrakları asıldı VİDEO



ADANA, ŞEHİDİNİ UĞURLAYACAK

Şehit olan askerlerden birinin Adana’nın İmamoğlu ilçesi Sevinçli Köyü’nden Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan (28) olduğu öğrenildi. Şehit Mehmet Erdoğan’ın 3 ay önce evlendiği belirtilirken oğullarının şehit haberini alan baba evinde ise yas hakim oldu. Şehit Mehmet Erdoğan cenazesinin yarın öğleden sonra Sevinçli Köy Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.