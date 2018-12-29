Hakkari’de mahsur kalan 14 öğretmeni zor kurtardılar

Hakkari’de yoğun kar yağışı nedeniyle, kapanan birçok köy ve mezra yolu ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 22 köy ile 67 mezra yolundaki çalışmalar ise devam ediyor.

MİNÜBÜS YOLUNU AÇMAK İÇİN İKİ SAAT UĞRAŞTILAR

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, yolların yeniden açılması için geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürürken, minübüste mahsur kalan 14 öğretmene ekipler yardım etti.

Tipide mahsur kalan 14 öğretmen kurtarıldı

İlçeye bağlı Bağdaş köyünde görev yapan 14 öğretmen, hafta sonu ve yılbaşı tatillerini geçirmek için yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekova'ya gitmek üzere bir minibüsle yola çıktı. Köyden 7 kilometre uzaklaştıktan sonra yoğun kar yağışı ve tipiye yakalanan öğretmenler, minibüs mahsur kalınca karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.





KÖYE GERİ DÖNDÜLER

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından mahsur kalan öğretmenlerin içinde bulunduğu minibüse ulaştı. Minibüs karlı ve buzlu yolda ilerleyemeyince, öğretmenler köye geri dönmek zorunda kaldı.



