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Hakkarili genç, hurda malzemelerle drone yaptı

Bedran Tüner, büyük bir bölümünde hurda malzemeler kullanarak 4 kilo ağırlık kaldırabilen ve yaklaşık 30 dakika havada kalabilen bir drone üretti.

AA | 03.09.2019 - 23:57..
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Yüksekova ilçesine bağlı Güngör Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Bedran Tüner, büyük bölümünde hurda malzeme kullandığı hava aracını 4 ayda tamamladı.

MADDİ GÜCÜ YOKTU, KENDİSİ YAPTI

Teknolojik cihazlara merakının olduğunu belirten Tüner, evinin bahçesinde uçurmaya başladığı aracının, rüzgara karşı daha dayanıklı olduğunu söyledi.

Uzun zamandır drone konusunda araştırma yaptığını anlatan Tüner, yenisini alacak maddi gücü olmadığı için kendi aracını yapmaya karar verdiğini söyledi.

Hakkarili genç, hurda malzemelerle drone yaptı

"DENEME YANOLMA YOLUYLA ÖĞRENDİM"

Deneme yanılma yoluyla drone uçurmayı öğrendiğini aktaran Tüner, şunları kaydetti:

"Bu sürede kazalar oldu, yaptığım drone zarar gördü. Piyasada satılanlarla arasında hiçbir fark yok. Ayarladığım modlardan dolayı havada kalma süresi fazla. Ağırlık takabileceğiniz için profesyonel kamerayla güzel görüntüler çekebilirsiniz. Yaklaşık 900 metre yükselebiliyor, 5 kilometre civarında da gidip gelebilme özelliğine sahip. Ayarladığım mod sayesinde eğer şarjı biterse ya da kumanda bağlantısı kesilirse, kendi çizdiği konuma veya belirlediğiniz ev konumuna gelebiliyor."

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