Terör örgütü PKK'nın kanlı saldırıları nedeniyle yıllardır yatırımların aksadığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dev yatırımın ilk adımı atıldı.

Yüksekova ile Yeniköprü arasındaki yolu 17 kilometre kısaltacak 3 viyadük, sanat yapıları ve 17 kilometrelik tünel için çalışmalar başladı.

YATIRIMIN MALİYETİ

Özellikle kış aylarında yaşanan çilelere son verecek yatırımın maliyeti, 1,5 katrilyon.

Hakkari merkeze ve Van'a gidiş yollarında yaşanan çığ tehlikelerini ortadan çıkaracak tünel, 5 yıllık çalışmanın sonunda bitirilecek.

Dibek köy mevkisinden başlayan tünel çalışmaları, Yeniköprü’nün yanında bulunan Çığlı köyünün yanında tamamlanacak.

YOL 15 KM KISALACAK

Çalışmaların gece ve gündüz devam ettiğini anlatan Şantiye Şefi Abdulselam Tekin, "Bu tünellere T1 tüneli şimdi kazı çalışmasındayız. Yaklaşık Yeniköprü'yle Yüksekova arasını 15 kilometre kısaltıyor.





50 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Aynı zamanda kış şartlarında yollarda çığ olaylarına karşı, kaya düşmelerine karşı bir nevi bu çok önemli bir proje, önemli bir yatırım. İran’la sınır kapısına kadar çok önemli bir yatırım olacak bu tünel çalışması. Çift tüneller olarak T1 ve T2 olarak çalışmaktadır. Tünelimizde yaklaşık 50 personel çalıştırıyoruz.

Her bir makine operatörü farklı ve ayrı çalışıyor. Makine olarak robot, jombo, kamyon, loder, ekskavatör olmak üzere belli makinalarla kazı çalışması yürütmekteyiz. Aynı zamanda sağlam bir zemine girdik dinamitlerle tünel patlatması yapılmaktadır. Allah’ın izniyle 5 sene içerisinde biter" ifadelerini kullandı.

Hakkari'ye 1,5 katrilyonluk tünel yatırımı VİDEO

