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Halılı Han fotoğraf tutkunlarının gözde mekanı oldu

Nevşehir'in Göreme beldesinde, restore edilerek halı mağazasına dönüştürülen 450 yıllık tarihi han, turistlerin uğrak mekanı haline geldi.

AA | 19.12.2018 - 13:58..
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine giden turistler, ziyaret ettikleri mağazada hem Anadolu motifleriyle süslü halı alabiliyor hem de renk renk, desen desen dokuma halılar arasında objektiflere poz veriyor.

BEĞENİ TOPLUYOR

Halıların arasında fotoğraf çektiren Çinli turistlerden James Zhan, arkadaşıyla Kapadokya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.

Halılı Han fotoğraf tutkunlarının gözde mekanı oldu

"BURASI ÇOK GÜZEL"

Halıların arasında fotoğraf çektiren Çinli turistlerden James Zhan, arkadaşıyla Kapadokya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.

Dokuma halı almak ve fotoğraf çektirmek amacıyla halı mağazasına gittiğini anlatan Zhan, "Kapadokya'nın çok güzel olduğunu biliyordum ve arkadaşımla birlikte gelmeye karar verdik. Burada sıcak hava balon turuna katıldık. Sosyal medyadan fotoğraflarını gördüğüm bu halı mağazasına gelerek biz de fotoğraf çektirmek istedik. Burası çok güzel bir yer" dedi.

Halılı Han fotoğraf tutkunlarının gözde mekanı oldu

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Çinli turist Yue Lii Miao da, "Burada her yer renkli desenlerle yapılmış halılardan oluşuyor. Fotoğraf için bence çok güzel bir mekan. Ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma fotoğrafları göstermek için sabırsızlanıyorum, eminim hepsi de tüm fotoğraflarımı çok beğenecek. Burada çekilmiş fotoğrafları daha önce görmüştüm, aynı yerde arkadaşım da benim fotoğrafımı çekiyor. Bu benim için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

Halılı Han fotoğraf tutkunlarının gözde mekanı oldu

Halılı Han fotoğraf tutkunlarının gözde mekanı oldu

Halılı Han fotoğraf tutkunlarının gözde mekanı oldu

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