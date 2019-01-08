Halkbank esnafa 22 milyar lira kredi dağıtacak

Esnaf ve sanatkarların uygun şartlarda kredi alması için yapılan çalışmalarla iligli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında son bilgileri paylaştı.

ESNAFA DESTEK 202 KAT ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkbank bugüne kadar esnaf ve sanatkarların uygun şartlarda finansmanına öncülük etti. 2002 yılında 154 milyon lira olan hazine destekli esnaf kredileri bakiyesi 2018 yılında 31.1 milyar liraya yükseldi. Bir başka ifadeyle esnafa destek 202 kat arttı.

2002 yılında 64 bin olan kredili esnaf sayısı 2018 yılında yaklaşık 7 kat artış ile 504 bine ulaştı. Esnafa uygulanan faiz oranı yüzde 5 seviyesine geriledi.

2019 YILINDA ESNAFA YAPILACAK DESTEK

Halkbank, esnaf ve sanatkârların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tarım sektörüyle ilgili hükümet politikalarına yönelik eleştirilerine cevap verdi.

TARIMA VERİLECEK DESTEK

Erdoğan, "Tarıma en ufak bir destek verilmedi diyor ya Bay Kemal, bu ay bizi iyi takip etsin. Ağustos ayında birçok adımı attık. Ama şimdi ben size ocak ayında ödenecek tarımsal destekleri söyleyeceğim. Fark ödemesi buğday, mısır, çeltikte: 550 milyon lira. Buzağı desteği: 525 milyon lira. Çiğ süt dsteği ödemeleri 340 milyon lira. Yem bitkileri desteği 268 milyon lira. Sertifikalı tohum desteği 100 milyon lira. Çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon lira. Diğer desteklemeler 167 milyon lira." dedi.