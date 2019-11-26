Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

47. Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.

Emmy Ödülleri, televizyon yapımlarına verilen dünyanın en prestijli ödüllerinden.

İnternet üzerinden yayınlanan Şahsiyet dizisi de Türkiye'de olduğu kadar başka ülkelerde de büyük beğeni kazanarak izlenmişti.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Bu başarısı sayesinde, dizide rol alan Haluk Bilginer, en iyi erkek oyuncu ödülüne aday olarak gösterilmişti. Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansıyla aday gösterildiği en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ''Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum.'' dedi.