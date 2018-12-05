Haluk Levent hayranına kahvaltı hazırladı

AHBAP Derneği'yle sayısız sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren ve çok sayıda kişiye yardım ulaştıran sanatçı Haluk Levent, son olarak küçük bir kızın işitme cihazı ihtiyacı için harekete geçti. İşitme cihazını alan kişiye evinde kahvaltı hazırlayacağını söyleyen Haluk Levent sözünü tuttu. Ünlü sanatçı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

SÖZÜNÜ TUTTU

Haluk Levent işitme cihazı ihtiyacı olan küçük bir kız için adeta seferber oldu. Sosyal medya hesabından küçük Elif'e işitme cihazı alınması için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, bu cihazı alacak kişinin evine giderek kendi elleriyle kahvaltı hazırlayacağını duyurdu.

KENDİ ELLERİYLE KAHVALTI HAZIRLADI

Levent'in çağrısını gören bir yardımsever küçük kız için işitme cihazını aldı. Haluk Levent de verdiği kahvaltı sözünü tuttu. Hayırsever takipçisinin evine giden Haluk Levent kendi elleriyle aileye kahvaltı hazırladı.

"KAHVALTIYI BEN HAZIRLADIM"

Ünlü sanatçı o sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan 'Söz vermiştim.. Elif’in işitme cihazını kim alırsa onlara misafir olup yemek yapacaktım. 'hasanaabiniz' e uğradım bu sabah. Ona ve eşi Dilay hanıma kahvaltı hazırladım' notuyla paylaştı.